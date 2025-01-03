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У 2025 році на Миколаївщині податківці перевірять 61 компанію

Цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.

Про свідчать дані Опендатабот.

Лідером за кількістю перевірок стане Київ, де запланували 680 ревізій. На другому місці — Одеська область із 452 перевірками, а третє місце посіла Дніпропетровщина — 389.

Карта запланованих перевірок. Інфографіка: ОпендатаботКарта запланованих перевірок. Інфографіка: Опендатабот

Загалом на 2025 рік заплановано 4,7 тисячі перевірок бізнесу, серед яких 3,7 тисячі припадуть на компанії, а решта на фізичних осіб-підприємців, фінансові установи та нерезидентів. Податкова також приділить увагу 266 компаніям, які мають запитання щодо сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Щомісяця інспектори перевірятимуть близько 400 підприємств, а пік активності очікується у жовтні.

Які компанії перевірятимуть у 2025 році. Інфографіка: ОпендатаботЯкі компанії перевірятимуть у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше під перевірку потраплять компанії у сфері оптової торгівлі — 20,7% від загальної кількості. Сільське господарство та мисливство займають друге місце із 15,1%, а виробництво харчових продуктів замикає трійку — 6,2%.

Нагадаємо, що з 1 січня ФОП сплачуватимуть підвищені податки. Саме цей закон врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Його розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.

Крім того, наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

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