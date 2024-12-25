З 1 січня ФОП сплачуватимуть підвищені податки — Зеленський підписав закон

Тепер ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року.

Відповідний закон №9319 президент Володимир Зеленський підписав сьогодні, 25 грудня.

Саме цей закон врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Його розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.

Як пояснював голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у цьому законі врегулювали такі норми:

для резидентів «Дія Сіті» зі статусом стартапів скасували норму про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів «Дія Сіті», якщо кількість таких людей у резидента «Дія Сіті» становить менше ніж 9. Водночас передбачили «запобіжник проти зловживань» — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента «Дія Сіті», треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування податку на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами «Дія Сіті» на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення «антикритеріїв» резидентства «Дія Сіті» на час дії воєнного стану та в післявоєнний період;

усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Історичне підвищення податків

Наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Цей закон передбачає: