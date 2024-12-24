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Найближчим часом планують закритися 27% українських ФОПів

В Україні закриваються ФОПи. Фото: pixabayВ Україні закриваються ФОПи. Фото: pixabay

В Україні найближчим часом планують закритися 27% опитаних ФОПів. Більшість з них прийняли таке рішення через підвищення податків.

Про це свідчать результати опитування від Опендатабота.

В опитування взяли участь майже 32 тисячі підприємців. 27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасника зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Динаміка закриття ФОПів. Дані Опендатабот.Динаміка закриття ФОПів. Дані Опендатабот.

Вказується, що 62% підприємців, які планують закриття, прийняли рішення через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

Динаміка закриття ФОПів. Дані Опендатабот.Динаміка закриття ФОПів. Дані Опендатабот.

«Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе», — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що з моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих.

Раніше повідомлялося, що в Україні 22 тисячі 521 ФОП закрилися після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків.

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