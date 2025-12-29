Кава в Україні знову подорожчала: скільки коштує чашка еспресо на Миколаївщині

Скільки коштує чашка еспресо у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»

У грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в Україні зросла до 41 гривні. За рік кава подорожчала на 17%, а від початку повномасштабної війни її ціна майже подвоїлася.

Як свідчать дані Опендатабот, у Миколаївській області еспресо нині коштує в середньому 38 гривень. Це нижче за загальноукраїнський показник, однак і тут відчутне поступове зростання цін, яке відображається на всьому кавовому меню — від капучино до латте.

Найдорожчу каву цього року фіксують на заході та півдні країни. Лідером за вартістю еспресо стала Львівська область, де чашка коштує близько 47 гривень — за рік ціна зросла на 19%. Одеська область, яка два роки поспіль очолювала рейтинг, опинилася на другому місці з показником 45 гривень.

Інфографіка: Опендатабот

Водночас у низці регіонів кава залишається відносно доступною. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль продають на Хмельниччині — у середньому 33 гривні за чашку. У Запорізькій та Кіровоградській областях ціна тримається на рівні 35 гривень.

Найбільший річний стрибок цін зафіксували на Сумщині — одразу на 26%. Попри це, середня вартість еспресо там усе ще нижча за середню по країні й становить 36 гривень.

Еспресо залишається базою для більшості кавових напоїв, тож його подорожчання автоматично тягне за собою зростання цін на капучино, латте та інші позиції в кав’ярнях.

Слід зазначити, що Одещина увійшла до п’ятірки регіонів, де цьогоріч відкрилися понад тисячу нових кафе та ресторанів. Для порівняння, на Миколаївщині відкрилися 325 нових підприємців, а на Херсонщині — лише 93.