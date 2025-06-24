Миколаївська ТЕЦ на вимогу МикВісті та суду розсекретила зарплати керівництва та наглядової ради

Апеляційний суд зобов’язав Миколаївську ТЕЦ надати «МикВісті» дані про зарплати керівництва

Миколаївська теплоелектроцентраль на вимогу суду та онлайн-медіа «МикВісті» розсекретила розмір заробітних плат та премій, виплачених керівництву та членам наглядової ради підприємства протягом 2023 року.

Відповідна інформація міститься у відповіді на інформаційний запит, яку підприємство надало майже через півтора року після запиту журналістів та суду.

Як відомо, понад рік тому, 24 січня 2024 року, журналістка видання надіслала до підприємства інформаційний запит, яким просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». У травні 2024 року видання звернулось із позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати. Миколаївський окружний адміністративний суд 17 лютого в повному обсязі задовольнив позов головної редакторки «МикВісті» Катерини Середи до Миколаївської ТЕЦ.

У своїй апеляційній скарзі Миколаївська ТЕЦ посилалась на невірне застосування судом норм матеріального права та невідповідність висновків суду обставинам справи і просила скасувати рішення Миколаївського окружного адмінсуду та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог. Миколаївська ТЕЦ наголошувала, що попри те, що 100% акцій підприємства належать державі, підприємство відноситься до юридичних осіб приватного права.

Однак апеляційний суд не погодився з доводами представників Миколаївської ТЕЦ. Окрім того, колегія суддів дослідила накази підприємства, надані суду, якими затверджено перелік відомостей, що відносяться до конфіденційно інформації та становлять комерційну таємницю. Відповідно до цих наказів Миколаївської ТЕЦ до комерційної таємниці віднесено, зокрема, відомості про посадовий оклад працівників, умови контракту з головою та членами наглядової ради, грейди та схеми окладів для визначення розміру винагороди працівників компанії. Однак суд вважає, що посилання ТЕЦ на віднесення запитуваної інформації до комерційної таємниці чи конфіденційної інформації суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону «Про інформацію». В результаті, суд залишив без змін рішення Миколаївського окружного адміністративного суду та зобов’язав Миколаївську ТЕЦ надати усю запитувану інформацію про зарплати та винагороди керівництва підприємства та наглядової ради. Постанова суду набрала законну силу 14 квітня.

У травні «МикВісті» звернулись до Державної виконавчої служби щодо винання Миколаївською ТЕЦ рішення суду. В результаті, 22 травня підприємство надало інформацію про доходи керівництва та наглядової ради відповідно до виконавчого листа Миколаїського окружного адміністративного суду. Окремо на підприємстві зазначили, що премії, компенсації та інші додаткові виплати не передбачені.

Скільки заробляють керівники та наглядова рада «Миколаївської ТЕЦ»?

На фото Михайло Талпа (начальник департаменту стратегічного розвитку), Вікторія Переверьєва (директор з адміністративно-господарської діяльності) та Дмитро Мирошниченко (голова правління Миколаївської ТЕЦ), фото Миколаївської ТЕЦ

Згідно даних в документі, загальний дохід за 2023 рік семи ключових керівників підприємства становить 6,5 мільйонів гривень. Зокрема Дмитро Мирошниченко, голова правління, за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року отримав 2 102 007 гривень сукупного доходу, з яких утримання склали 611 557 гривень. Тобто «на руки» він отримав 1 490 450 гривень.

Депутатка міськради Миколаєва Вікторія Переверзьєва, яка працює в компанії директором з адмністративно-господарської діяльності, заробила за 2023 рік 692 285 гривень, з яких отримала майже 549 тисяч гривень.

Фінансова директорка Віра Звержинська задекларувала 872 453 гривні сукупного доходу, з яких отримали 178 827 гривень. Виплачено їй було 693 625 гривень.

Трохи більше виплати склали у головного інженера Сергія Рикова, який працює в компанії з 1999 року. За рік він отримав 885 315,80 грн доходу, з яких йому було виплачено 697 893 гривні.

Комерційний директор компанії Олександр Науменко за рік заробив 947 805 гривень, з яких отримав до виплат 760 711 гривень, а директор із закупівель, транспорту та логістики Антон Павлов — 799 229 гривень, з яких йому було виплачено 637 684 гривні.

Найменше дохід склав у Михайла Талпи — всього 192 535 гривень. Ці кошти начальник департаменту стратегічного розвитку та інформаційних технологій отримав за 5 місяців роботи у 2023 році.

Крім того, компанія надала відомості про заробітні плати наглядової ради до якої входять 9 осіб (частина з них працювала не весь рік). За відповідний період її сукупний дохід склав понад 3,7 мільйонів гривень. У середньому, члени наглядової ради Миколаївської ТЕЦ отримують щомісяця близько 50 тися гривень винагороди.

Дані по зарплатах Дмитра Мирошниченка та Віри Звержинської за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Дані по зарплатах Сергія Рикова, Олександра Науменка та Антона Павлова за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Дані по зарплатах Вікторії Переверьзєвої та Михайла Талпи за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Дані по зарплатах Галини Алешківської, Оксани Борщ та Володимира Галущака за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Дані по зарплатах Віталія Гордієнка та Дмитра Давиденка за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Дані по зарплатах Віктора Жупаненка, Сергія Кучера та Олени Лаврушко за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Дані по зарплаті Романа Мицька за 2023 рік, скриншот відповіді на запит

Як відомо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко у своїй декларації про майно та доходи за 2024 рік вказав, що торік на посаді заробив 2,3 мільйона гривень. В середньому, це 193 тисячі гривень на місяць, що на 18 тисяч гривень більше за попередній рік.