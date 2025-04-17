Миколаївська ТЕЦ програла апеляцію і тепер повинна розсекретити зарплати керівництва та наглядової ради

Апеляційний суд зобов’язав Миколаївську ТЕЦ надати «МикВісті» дані про зарплати керівництва

Миколаївська ТЕЦ програла онлайн-медіа «МикВісті» апеляцію у справі щодо надання публічної інформації про розмір заробітних плат та премій, виплачених керівництву та членам наглядової ради підприємства протягом 2023 року.

14 квітня П’ятий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу ТЕЦ та залишив її без задоволення.

Понад рік тому, 24 січня 2024 року, журналістка надіслала до підприємства інформаційний запит, яким просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». У травні 2024 року видання звернулось із позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати. Миколаївський окружний адміністративний суд 17 лютого в повному обсязі задовольнив позов головної редакторки «МикВісті» Катерини Середи до Миколаївської ТЕЦ.

У своїй апеляційній скарзі Миколаївська ТЕЦ посилалась на невірне застосування судом норм матеріального права та невідповідність висновків суду обставинам справи і просила скасувати рішення Миколаївського окружного адмінсуду та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог. Миколаївська ТЕЦ наголошувала, що попри те, що 100% акцій підприємства належать державі, підприємство відноситься до юридичних осіб приватного права.

Цікаво, що ще три місяці тому директор підприємства Дмитро Мирошниченко, коментуючи наслідки обстрілу Миколаївської ТЕЦ для ефіру «Новини.LIVE», заявив, що Миколаївська ТЕЦ — це повністю державна компанія, а тому має право претендувати бюджетні кошти та використовувати наявну інфраструктуру, збудовану багато років тому за рахунок держави.

— Що стосується Миколаївської ТЕЦ, то це повністю державна форма власності. Так, в статуті названо, що це приватне акціонерне товариство, але це Акціонерне товариство — 99% акцій належить групі «Нафтогаз Україна», тобто через Нафтогаз ми підпорядковуємся безпосередньо Кабміну та державі. Звісно, тому держава нам допомагає через різні фонди відновлювати нашу енергетичну складову, щоб забезпечити мешканців теплом, — пояснив Дмитро Мирошниченко 28 січня поточного року в ефірі Новини.LIVE, запис якого опубліковано на Facebook-сторінці підприємства.

При цьому у суді компанія посилалась на статут, згідно з яким голова правління зобов’язаний не розголошувати інформацію, яка становить службову або комерційну таємницю.

Однак апеляційний суд не погодився з доводами представників Миколаївської ТЕЦ. Окрім того, колегія суддів дослідила накази підприємства, надані суду, якими затверджено перелік відомостей, що відносяться до конфіденційно інформації та становлять комерційну таємницю. Відповідно до цих наказів Миколаївської ТЕЦ до комерційної таємниці віднесено, зокрема, відомості про посадовий оклад працівників, умови контракту з головою та членами наглядової ради, грейди та схеми окладів для визначення розміру винагороди працівників компанії. Однак суд вважає, що посилання ТЕЦ на віднесення запитуваної інформації до комерційної таємниці чи конфіденційної інформації суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону «Про інформацію».

На фото Михайло Талпа (начальник департаменту стратегічного розвитку), Вікторія Переверьєва (директор з адміністративно-господарської діяльності) та Дмитро Мирошниченко (голова правління Миколаївської ТЕЦ), фото Миколаївської ТЕЦ

В результаті, суд залишив без змін рішення Миколаївського окружного адміністративного суду та зобов’язав Миколаївську ТЕЦ надати усю запитувану інформацію про зарплати та винагороди керівництва підприємства та наглядової ради. Постанова суду набрала законну силу 14 квітня.

Інтереси Катерини Середи як позивачки на суді представляла адвокатка, керівниця юридичного напряму Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

В коментарі «МикВісті» Оксана Максименюк розказала, що ця справа яскравий приклад того, що розпорядник інформації намагався відмовити в законному отриманні публічної відкритої інформації.

Оксана Максименюк, адвокатка, юристка Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП) Фото: prostir.ua

— Суд апеляційної інстанції, чітко це встановив і наголосив, що не може бути закрито ту інформацію, яка відповідно до закону має бути обов’язково надана. Законодавець чітко зазначив, що цю інформацію обмежувати не можна, — сказала Оксана Максименюк.

За її словами, з початком епідемії коронавірусу та під час повномасштабної війни почастішали випадки, коли розпорядники відмовляли у наданні публічної інформації.

— Як тільки у розпорядника виникає можливість послатися на неможливість надання публічної інформації, зокрема через воєнні дії — він це робить. Тенденція судових рішень стосовно доступу переважає в бік журналістів, там де дійсно неправомірне ненадання інформації. Якщо правильно складений запит, і ця інформація дійсно є у розпорядника, і він не надає з формальних причин, наприклад воєнний стан, то тоді справу виграємо, — розказала Оксана Максименюк

Як відомо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко у своїй декларації про майно та доходи за 2024 рік вказав, що торік на посаді заробив 2,3 мільйона гривень. В середньому, це 193 тисячі гривень на місяць, що на 18 тисяч гривень більше за попередній рік.