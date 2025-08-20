Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    20 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23° Похмуро

Атака РФ по Миколаєву завдала довкіллю збитків на понад ₴20 млн

Наслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВА

6 липня цього року Миколаїв зазнав російського удару дронами-камікадзе. Через атаки постраждали люди та інфраструктура, а довкіллю завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень.

За даними екологів, через руйнування була засмічена площа понад 942 метрів квадратних. Крім того, обсяг відходів склав майже 50 метрів кубічних.

Атака по Миколаєву 6 липня

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста. 

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці. 

Наслідки удару РФ по Миколаєву: зруйновано три будинки, 7 постраждалих
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»
У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені
новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
новини

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Альона Коханчук
новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»
Наслідки удару РФ по Миколаєву: зруйновано три будинки, 7 постраждалих

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович

Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин

ДБР розслідувало понад 570 справ про незаконне вивезення чоловіків призовного віку за кордон

