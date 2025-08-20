Атака РФ по Миколаєву завдала довкіллю збитків на понад ₴20 млн

Наслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВА

6 липня цього року Миколаїв зазнав російського удару дронами-камікадзе. Через атаки постраждали люди та інфраструктура, а довкіллю завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень.

За даними екологів, через руйнування була засмічена площа понад 942 метрів квадратних. Крім того, обсяг відходів склав майже 50 метрів кубічних.

Атака по Миколаєву 6 липня

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.