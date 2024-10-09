  • середа

    9 жовтня, 2024

  • 16.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 16.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Шахеди» атакували Одещину: пошкоджено багатоповерхівку та медзаклад, постраждали 5 людей

Наслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдняНаслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдня

У ніч на 9 жовтня 2024 року війська РФ вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей.

За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки.

Зазначається, що пʼять людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, російська армія з FPV-дрона обстріляла територію Миколаївської області. Під обстріл потрапила Куцурубська громада.

Також російські війська у вівторок, 8 жовтня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 16 зазнали поранень.

Останні новини про: Війна в Україні

Пожежі від ворожих обстрілів: збитки довкіллю Миколаївщини сягнули понад ₴10 млн
Російський FPV-дрон обстріляв громаду на Миколаївщині
РФ обстріляла освітній та медичний заклади Херсонщини, є загиблий та поранені

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

Аліна Квітко
новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

РФ обстріляла освітній та медичний заклади Херсонщини, є загиблий та поранені
Російський FPV-дрон обстріляв громаду на Миколаївщині
Пожежі від ворожих обстрілів: збитки довкіллю Миколаївщини сягнули понад ₴10 млн

Уряд виділив ₴31 млн на безкоштовне харчування учнів молодших класів у школах Миколаївщини

РФ обстріляла освітній та медичний заклади Херсонщини, є загиблий та поранені

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Російський FPV-дрон обстріляв громаду на Миколаївщині