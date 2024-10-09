«Шахеди» атакували Одещину: пошкоджено багатоповерхівку та медзаклад, постраждали 5 людей

Наслідки атаки РФ по Одесі у ніч на 1 травня / Фото опублікували Сили оборони півдня

У ніч на 9 жовтня 2024 року війська РФ вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей.

За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки.

Зазначається, що пʼять людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, російська армія з FPV-дрона обстріляла територію Миколаївської області. Під обстріл потрапила Куцурубська громада.

Також російські війська у вівторок, 8 жовтня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 16 зазнали поранень.