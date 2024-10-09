Російський FPV-дрон обстріляв громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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7:48, 09 жовтня, 2024
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Вчора, 8 жовтня, російська армія з дрона обстріляла територію Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, о 13:58 ворог атакував Куцурубську громаду з FPV-дрона. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що ніч на 8 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони знищили над територією Миколаївської області Shahed 131/136. А загалом доба минула без обстрілів.
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