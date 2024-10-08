Вночі на Миколаївщині збили три «Шахеди»: доба пройшла без обстрілів

У ніч на 8 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони знищили над територією Миколаївської області «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 жовтня, росіяни з артилерії обстріляли два села на Миколаївщині. Вдарили по селу Лупарево у Галицинівській громаді та по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого були пошкоджені три будинки.