Вночі на Миколаївщині збили три «Шахеди»: доба пройшла без обстрілів
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- Марія Хаміцевич
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7:44, 08 жовтня, 2024
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У ніч на 8 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони знищили над територією Миколаївської області «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у понеділок, 6 жовтня, росіяни з артилерії обстріляли два села на Миколаївщині. Вдарили по селу Лупарево у Галицинівській громаді та по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого були пошкоджені три будинки.
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