Вночі на Миколаївщині збили один «Шахед», а вчора обстрілами пошкоджені будинки у Лупаревому та Дмитрівці

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Вчора, 6 жовтня, росіяни з артилерії обстріляли два села на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджені три будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вчора о 12:30 ворог з артилерії вдарив по селу Лупарево у Галицинівській громаді. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Також о 12:05 та 13:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Через що пошкоджень зазнали два приватні будинки. Постраждалих серед населення немає.

А вночі 7 жовтня, під час дронової атаки, Сили протиповітряної оборони над територією Миколаївської області знищили Shahed 136/131.

Нагадаємо, що вчора вночі сили протиповітряної оборони також знищили на Миколаївщині російський безпілотник.