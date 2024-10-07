Вночі на Миколаївщині збили один «Шахед», а вчора обстрілами пошкоджені будинки у Лупаревому та Дмитрівці
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 07 жовтня, 2024
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Вчора, 6 жовтня, росіяни з артилерії обстріляли два села на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджені три будинки.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вчора о 12:30 ворог з артилерії вдарив по селу Лупарево у Галицинівській громаді. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
Також о 12:05 та 13:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Через що пошкоджень зазнали два приватні будинки. Постраждалих серед населення немає.
А вночі 7 жовтня, під час дронової атаки, Сили протиповітряної оборони над територією Миколаївської області знищили Shahed 136/131.
Нагадаємо, що вчора вночі сили протиповітряної оборони також знищили на Миколаївщині російський безпілотник.
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