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Вночі ППО знищила над Миколаївщиною «Шахед»

Фото: ukr.radioФото: ukr.radio

Вночі сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині російський безпілотник.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що у ніч на 6 жовтня під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Миколаївської області знищили «Shahed 131/136».

Учора, 5 жовтня, о 13:50 ворог атакував Куцурубську громаду з FPV-дрона. Постраждалих немає.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Миколаєві, використовуючи крилаті ракети типу Х-59 або Х-69. За даними ОВА, удар стався близько 22:27, постраждалих немає.

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