Удар крилатими ракетами по Миколаєву: росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт

Ракетний удар по Миколаєву: росіяни атакували інфраструктуру, постраждалих немає. Фото: РБК-Україна

Увечері 4 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Миколаєві, використовуючи крилаті ракети типу Х-59 або Х-69.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація в Telegram.

За даними ОВА, удар стався близько 22:27, постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі вдень, о 14:15, ворог здійснив артилерійський обстріл відкритої території Галицинівської громади. Постраждалих унаслідок цього обстрілу теж немає.

Нагадаємо, що 3 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.