Удар крилатими ракетами по Миколаєву: росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт
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- Аліна Квітко
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8:05, 05 жовтня, 2024
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Увечері 4 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Миколаєві, використовуючи крилаті ракети типу Х-59 або Х-69.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація в Telegram.
За даними ОВА, удар стався близько 22:27, постраждалих немає.
Також у Миколаївському районі вдень, о 14:15, ворог здійснив артилерійський обстріл відкритої території Галицинівської громади. Постраждалих унаслідок цього обстрілу теж немає.
Нагадаємо, що 3 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.
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