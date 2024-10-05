  • субота

    5 жовтня, 2024

  • 21.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 5 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 21.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Удар крилатими ракетами по Миколаєву: росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт

Ракетний удар по Миколаєву: росіяни атакували інфраструктуру, постраждалих немає. Фото: РБК-УкраїнаРакетний удар по Миколаєву: росіяни атакували інфраструктуру, постраждалих немає. Фото: РБК-Україна

Увечері 4 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Миколаєві, використовуючи крилаті ракети типу Х-59 або Х-69.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація в Telegram.

За даними ОВА, удар стався близько 22:27, постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі вдень, о 14:15, ворог здійснив артилерійський обстріл відкритої території Галицинівської громади. Постраждалих унаслідок цього обстрілу теж немає.

Нагадаємо, що 3 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: пошкоджена критична інфраструктура та житлові квартали, є загиблий та поранені
Армія РФ обстріляла з FPV-дронів та артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини
Росіяни атакували Херсонщину з БпЛА, є загибла та поранений

Читайте також:

новини

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Херсонщину з БпЛА, є загибла та поранений
Армія РФ обстріляла з FPV-дронів та артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини
Обстріл Херсонщини: пошкоджена критична інфраструктура та житлові квартали, є загиблий та поранені

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Миколаїв шукає донора для берегоукріплення Намиву: скільки коштів на це потрібно?

Миколаївців запрошують у неділю на виставку-прилаштування тварин в Каштановому сквері