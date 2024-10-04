Армія РФ обстріляла з FPV-дронів та артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини

Обстріл Миколаївщини, Архівне фото: «МикВісті»

Вчора, 3 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, о 14:21 ворог атакував Куцурубську громаду з FPV-дрона. А о 16:20 під ворожими артилерійськими обстрілами перебував Очаків. Постраждалих серед населення немає.

Також минулої доби, 3 жовтня під ударами російської армії перебували 14 населених пункти Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

А 3 жовтня, в селищі Антонівка Херсонської області через удар російського дрона дістав поранення ще один місцевий житель. 41-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови.