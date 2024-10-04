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Обстріл Херсонщини: пошкоджена критична інфраструктура та житлові квартали, є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини, ілюстративне фотоОбстріл Херсонщини, ілюстративне фото

Минулої доби, 3 жовтня під ударами російської армії перебували 14 населених пункти Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Білозерка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Урожайне, Милове та місто Херсон.

Російські військові також поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури та житлово-комунальних комунікацій. Через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 35 приватних будинків.

Також росіяни понівечили господарчі споруди, складські приміщення автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили два «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 2 жовтня під ударами російської армії перебували 24 населених пункти Херсонської області. Дві людини загинули та вісім отримали поранення.

Також 3 жовтня, в селищі Антонівка Херсонської області через удар російського дрона дістав поранення ще один місцевий житель. 41-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови.

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