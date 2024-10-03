  • четвер

    3 жовтня, 2024

  • 17.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 17.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Російська армія атакувала 24 населених пункти Херсонщини: двоє людей загинули

Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне ХерсонХерсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Минулої доби під ударами російської армії перебували 24 населених пункти Херсонської області. Дві людини загинули, вісім отримали поранення.

Про це вранці 2 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Саблуківка, Садове, Гаврилівка, Дудчани, Новоберислав, П'ятихатки, Томина Балка, Широка Балка, Одрадокамʼянка, Червоний Маяк, Костирка, Михайлівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Зміївка, Урожайне, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію дві людини загинули, ще 8 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили три Shahed-131/136.

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, о 10:48 та 17:10 ворог з артилерії обстріляв акваторію та місто Очаків, а о 14:00 та 18:56 атакував Куцурубську громаду з FPV-дронів. Серед місцевих ніхто не постраждав.

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко

Данія надасть ₴100 млн на відновлення мікрорайону Ліски у Миколаєві

Юлія Бойченко

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через планові ремонтні роботи: перелік адрес

Війська РФ з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині

Міський голова Миколаєва Сєнкевич поїхав на форум мерів до Женеви