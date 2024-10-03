Російська армія атакувала 24 населених пункти Херсонщини: двоє людей загинули

Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Минулої доби під ударами російської армії перебували 24 населених пункти Херсонської області. Дві людини загинули, вісім отримали поранення.

Про це вранці 2 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Саблуківка, Садове, Гаврилівка, Дудчани, Новоберислав, П'ятихатки, Томина Балка, Широка Балка, Одрадокамʼянка, Червоний Маяк, Костирка, Михайлівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Зміївка, Урожайне, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію дві людини загинули, ще 8 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили три Shahed-131/136.

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, о 10:48 та 17:10 ворог з артилерії обстріляв акваторію та місто Очаків, а о 14:00 та 18:56 атакував Куцурубську громаду з FPV-дронів. Серед місцевих ніхто не постраждав.