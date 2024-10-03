Війська РФ з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині

Пошкоджений обстрілами Очаків, квітень 2023 року, фото: «МикВісті»

Вчора, 2 жовтня, росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 10:48 та 17:10 ворог з артилерії обстріляв акваторію та місто Очаків.

Також о 14:00 та 18:56 російська армія атакувала Куцурубську громаду з FPV-дронів. Серед місцевих ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 1 жовтня, російська армія також обстрілювала Куцурубську громаду Миколаївщини з FPV-дронів.

Також, зранку 1 жовтня російські війська атакували ринок у Центральному районі Херсона. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 6 містян. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким.