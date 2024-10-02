Російська армія вдарила по громаді Миколаївської області з FPV-дронів

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Вчора, 1 жовтня, російська армія вчергове обстріляла Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 14:17 і сьогодні вночі, о 03:36, ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 1 жовтня російські війська атакували ринок у Центральному районі Херсона. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 6 містян. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким.