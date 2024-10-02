Російська армія вдарила по громаді Миколаївської області з FPV-дронів
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- Марія Хаміцевич
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8:31, 02 жовтня, 2024
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Вчора, 1 жовтня, російська армія вчергове обстріляла Куцурубську громаду Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що о 14:17 і сьогодні вночі, о 03:36, ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.
Нагадаємо, зранку 1 жовтня російські війська атакували ринок у Центральному районі Херсона. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 6 містян. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким.