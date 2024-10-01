Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона
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- Даріна Мельничук
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10:40, 01 жовтня, 2024
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Зранку 1 жовтня російські війська атакували ринок у Центральному районі Херсона.
Як повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, наразі відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.
«Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє — поранені», — пише голова Херсонської ОВА.
Пізніше, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що вже чотирьох поранених доставили до лікарні.
«Ушпиталено жінок 68, 65 і 33 років та 65-річного чоловіка. В усіх вибухові травми та уламкові поранення. На момент ворожої атаки вони перебували на вулиці. Тіла трьох загиблих доставлені до бюро судово-медичної експертизи», — пише він.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 6 містян. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким.
Зараз відомо про шістьох людей, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них госпіталізовано.
Нагадаємо, минулої доби, 30 вересня, російська армія знову вдарила по обʼєкту критичної інфрастуктури у Херсонській області. Також ворог обстріляв заклади освіти, житлові квартали та автомобіль гуманітарної допомоги.