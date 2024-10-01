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Російська армія вдарила по критичній інфраструктурі, закладам освіти та житловим кварталам на Херсонщині

Херсонська область, фото: УніанХерсонська область, фото: Уніан

Минулої доби, 30 вересня, російська армія знову вдарила по обʼєкту критичної інфрастуктури у Херсонській області. Також ворог обстріляв заклади освіти, житлові квартали та автомобіль гуманітарної допомоги.

Через російську агресію 17 людей дістали поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Велика Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Антонівка, Нововоронцовка, Незламне, Томина Балка, Шляхове, Микільське, Токарівка, Велетенське, Кізомис, Качкарівка, Білозерка, Милове, Дар'ївка, Придніпровське, Садове, Берислав, Старосілля, Золота Балка, Первомайське та Херсон. Також ворог скерував два ракетні удари по Бериславському району.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфрастуктури та освітні заклади. Окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема 40 приватних будинків. Також російська армія пошкодила господарчу споруду, вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.

Нагадаємо, на Миколаївщині вночі, 1 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили чотири БпЛА типу Shahed-131/136. Також вчора, 30 вересня, росіяни атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Внаслідок чого, у селі Дмитрівка пошкоджено вантажний автомобіль.

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