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Вночі сили ППО збили чотири безпілотники у небі над Миколаївщиною

Shahed, фото: Getty ImagesShahed, фото: Getty Images

На Миколаївщині вночі, 1 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили чотири БпЛА типу Shahed-131/136.

Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 30 вересня, о 13:13, 13:58, 16:36, 18:01 ворог обстріляв Куцурубську громаду з FPV-дронів. Внаслідок чого, у селі Дмитрівка пошкоджено вантажний автомобіль.

Нагадаємо, вночі 30 вересня внаслідок російської атаки виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури у Баштанському районі.

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