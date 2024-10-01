Вночі сили ППО збили чотири безпілотники у небі над Миколаївщиною
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- Марія Хаміцевич
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7:53, 01 жовтня, 2024
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На Миколаївщині вночі, 1 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили чотири БпЛА типу Shahed-131/136.
Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 30 вересня, о 13:13, 13:58, 16:36, 18:01 ворог обстріляв Куцурубську громаду з FPV-дронів. Внаслідок чого, у селі Дмитрівка пошкоджено вантажний автомобіль.
Нагадаємо, вночі 30 вересня внаслідок російської атаки виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури у Баштанському районі.