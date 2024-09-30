Вночі росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Миколаївської області
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- Марія Хаміцевич
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8:57, 30 вересня, 2024
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Вночі 30 вересня, внаслідок російської атаки виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури у Баштанському районі.
Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Вчора, 29 вересня, о 07:27 та 14:03 ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. У результаті в селі Дмитрівка пошкоджені два житлові будинки.
Також на відкритій території загорілась суха трава, пожежу оперативно ліквідовали рятувальники. Постраждалих немає.
Також у ніч на 30 вересня силами та засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено три БПЛА типу «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» 30 вересня заявили про тимчасову зупинку руху поїздів у Миколаївській області через ворожий обстріл.