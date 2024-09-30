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Вночі росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Миколаївської області

Миколаїв, фото: Johnnie ZiggerМиколаїв, фото: Johnnie Zigger

Вночі 30 вересня, внаслідок російської атаки виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури у Баштанському районі.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вчора, 29 вересня, о 07:27 та 14:03 ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. У результаті в селі Дмитрівка пошкоджені два житлові будинки.

Також на відкритій території загорілась суха трава, пожежу оперативно ліквідовали рятувальники. Постраждалих немає.

Також у ніч на 30 вересня силами та засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено три БПЛА типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» 30 вересня заявили про тимчасову зупинку руху поїздів у Миколаївській області через ворожий обстріл.

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