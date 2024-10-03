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На Херсонщині через удар російського дрона постраждав місцевий житель

Сьогодні, 3 жовтня, в селищі Антонівка Херсонської області через удар російського дрона дістав поранення ще один місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

«41-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу», — повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, учора, 2 жовтня, в селищі Дудчани Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя. 

 

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