На Херсонщині через удар російського дрона постраждав місцевий житель

Сьогодні, 3 жовтня, в селищі Антонівка Херсонської області через удар російського дрона дістав поранення ще один місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«41-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу», — повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, учора, 2 жовтня, в селищі Дудчани Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.