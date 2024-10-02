Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували

Сьогодні, 2 жовтня, в селищі Дудчани Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 55-річний чоловік. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, а також уламкове поранення передпліччя і рук. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.