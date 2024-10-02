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Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували

Херсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне ХерсонХерсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 2 жовтня, в селищі Дудчани Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 55-річний чоловік. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, а також уламкове поранення передпліччя і рук. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня російський дрон атакував маршрутку в Херсоні. 

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