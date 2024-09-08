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У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку, постраждали шестеро людей

Херсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне ХерсонХерсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

У неділю, 8 вересня, російський дрон атакував маршрутку в Херсоні, поранено шестеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що росіяни скинули вибухівку з дрону на маршрутку у Дніпровському районі міста. Внаслідок цього постраждали чотири людини. Ще двоє людей у момент удару були на вулиці.

Загалом внаслідок атаки російського безпілотника постраждали шестеро людей. Це чоловіки 57, 58 та 60 років та жінки 43, 45 та 60 років, повідомив глава ОВА.

Раніше, головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич розповіла, що останніми тижнями у Херсоні літають російські дрони з вибухівкою, які буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.

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