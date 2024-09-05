Херсон, фото опублікувало «УП»

Останніми тижнями у Херсоні літають російські дрони з вибухівкою, які буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.

Про це розповіла головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич в ефірі «Еспресо».

Вона зазначила, що в останні тижні по Херсону просто несамовито літають ворожі дрони. Жителі міста навіть просять розповсюджувати інформацію про це і про те, як поводитися.

«Тому що розвіддрони російські з вибухівкою долітають і до центру, летять і далі. І буквально влаштовують полювання на людей, тому це дуже і дуже небезпечно, і цього стало просто критично багато. Настільки багато, що це дзижчання стає вже звичним додатком до життя», — розповіла журналістка.

Зокрема вона поділилая порадами, як себе поводити у разі виявлення російського безполітника. Найголовніше — це сховатись.

«Почули чи побачили дрон — ховаємось у найближче укриття або найближче місце, яке можна сприймати як укриття. В жодному разі не треба погрожувати дрону, героїчно кидати щось в дрон. Всі випадки одиничні героїчні, здебільшого все це закінчується дуже трагічно», — зауважила Євгенія Вірлич.

Вона додала, що важливо дуже уважно слухати, чи не летить дрон. Саме тому херсонці майже не носять навушників чи інших увімкнених ґаджетів.

«Вони можуть літати як високо, так і низько. Немає такого поняття: «До мене дрон не долетить». В Херсоні такого наразі немає, на правому березі я би взагалі дуже уважно до цього ставилась», — наголосила журналістка.

За її словами, перебування у Херсоні на одному місці на відкритій місцевості протягом лише п’яти хвилин вже вважається довгим.

«Взагалі краще відкриті місцевості оминати, ходити попід парканами, попід будівлями і чітко планувати маршрут свій. Можливо, повідомляти довіреним людям, де ви знаходитесь, щоб вони знали, в разі чого, де вас шукати приблизно. Але в жодному разі не виявляти героїзм з приводу російських дронів. Почули, побачили — сховались», — зауважила Євгенія Вірлич.

Раніше повідомлялось, що 25 липня, російські війська з дрона скинули на чоловіка вибухівку у селі Садове на Херсонщині. Він зазнав вибухової травми, контузію та уламкове поранення передпліччя.

3 серпня в Антонівці, що у Херсонській області, російські військові скинули вибухівку з дрона на жінок, які перебували на подвір’ї. Внаслідок цього у 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, ще одна жінка 74-ти років дістала поранення стегна.