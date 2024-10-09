РФ обстріляла освітній та медичний заклади Херсонщини, є загиблий та поранені

Росіяни вдарили по житлових кварталах на Херсонщині, фото ілюстративне

Російські війська у вівторок, 8 жовтня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 16 зазнали поранень.

Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дар'ївка, Берислав, Веселе, Зеленівка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Дніпровське, Незламне, Берислав, Нововоронцовка, Комишани, Качкарівка, Червоний Маяк, Львове, Степанівка, Ольгівка, Садове та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, бібліотеку, адмінбудівлю, заклад громадського харчування та сільгосппідприємство.

Також обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 29 приватних будинків. Вони понівечили господарчі споруди, гаражі, сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вдень 8 жовтня у результаті обстрілу Антонівки, що на Херсонщині, загинула людина, ще шість постраждали отримавши вибухові травми.