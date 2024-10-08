Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: одна людина загинула, шестеро поранені

Вдень 8 жовтня, у результаті обстрілу Антонівки, що на Херсонщині, загинула людина, ще шість постраждали отримавши вибухові травми.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів.

«На жаль, одна людина загинула. Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблої», — повідомив посадовець.

Зазначається, що до лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У всіх вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони — під наглядом лікарів.

Також медики «швидкої» на місці надали допомогу 46-річній місцевій жительці.

Обстріл Антонівки на Херсонщині 8 жовтня, фото Херсонська МВА

Нагадаємо, що минулої доби, 7 жовтня, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 15 населеним пунктам області. Внаслідок чого одна людина загинула, ще 24 — дістали поранення, з них — чотири дитини.