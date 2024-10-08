  • вівторок

    8 жовтня, 2024

  • 20.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 20.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: одна людина загинула, шестеро поранені

Вдень 8 жовтня, у результаті обстрілу Антонівки, що на Херсонщині, загинула людина, ще шість постраждали отримавши вибухові травми.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів.

«На жаль, одна людина загинула. Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблої», — повідомив посадовець. 

Зазначається, що до лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У всіх вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони — під наглядом лікарів.

Також медики «швидкої» на місці надали допомогу 46-річній місцевій жительці.

Обстріл Антонівки на Херсонщині 8 жовтня, фото Херсонська МВАОбстріл Антонівки на Херсонщині 8 жовтня, фото Херсонська МВА

Нагадаємо, що минулої доби, 7 жовтня, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 15 населеним пунктам області. Внаслідок чого одна людина загинула, ще 24 — дістали поранення, з них — чотири дитини.

Останні новини про: обстріл Херсона

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та житловим квартали на Херсонщині, є поранені
Росіяни вдарили по Херсону: постраждали 23 людини, зокрема діти 2 та 4 років
Під час обстрілу Херсонщини росіяни поцілили в освітні заклади та житлові квартали: одна людина загинула, 24 поранені

Читайте також:

новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко

Останні новини про: обстріл Херсона

Під час обстрілу Херсонщини росіяни поцілили в освітні заклади та житлові квартали: одна людина загинула, 24 поранені
Росіяни вдарили по Херсону: постраждали 23 людини, зокрема діти 2 та 4 років
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та житловим квартали на Херсонщині, є поранені

Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

57 хвилин тому

В Україні створили ще два індустріальні парки: один з них на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні