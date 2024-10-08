Під час обстрілу Херсонщини росіяни поцілили в освітні заклади та житлові квартали: одна людина загинула, 24 поранені

Наслідки авіаудару по Херсону 7 жовтня, скриншот з відео Херсонської ОВА

Минулої доби, 7 жовтня, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 15 населеним пунктам області. Внаслідок чого одна людина загинула, ще 24 — дістали поранення, з них — чотири дитини.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

За його словами, російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю.

Армія РФ обстріляла житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Через обстріл також пошкоджені цивільні автомобілі.

Нагадаємо, що 7 жовтня, після 10:00 російські окупанти завдали авіаудару по Херсону. Постраждали 23 людини, з них двоє дітей.

Як написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, усі поранені отримають одноразову грошову допомогу з міського бюджету. На дорослого вона становить 20 тисяч гривень, на дитину — 30 тисяч гривень.