  • вівторок

    8 жовтня, 2024

  • 15.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 15.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час обстрілу Херсонщини росіяни поцілили в освітні заклади та житлові квартали: одна людина загинула, 24 поранені

Наслідки авіаудару по Херсону 7 жовтня, скрин з відео Херсонської ОВАНаслідки авіаудару по Херсону 7 жовтня, скриншот з відео Херсонської ОВА

Минулої доби, 7 жовтня, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 15 населеним пунктам області. Внаслідок чого одна людина загинула, ще 24 — дістали поранення, з них — чотири дитини.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

За його словами, російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю.

Армія РФ обстріляла житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Через обстріл також пошкоджені цивільні автомобілі.

Нагадаємо, що 7 жовтня, після 10:00 російські окупанти завдали авіаудару по Херсону. Постраждали 23 людини, з них двоє дітей.

Як написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, усі поранені отримають одноразову грошову допомогу з міського бюджету. На дорослого вона становить 20 тисяч гривень, на дитину — 30 тисяч гривень.

Останні новини про: Війна в Україні

Через війну довкіллю Широківської громади завдано збитків на понад ₴100 млн
Вночі на Миколаївщині збили три «Шахеди»: доба пройшла без обстрілів
Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці
Вночі на Миколаївщині збили три «Шахеди»: доба пройшла без обстрілів
Через війну довкіллю Широківської громади завдано збитків на понад ₴100 млн

В Южноукраїнському ліцеї замінять понад півсотню вікон за ₴12 млн

Юлія Бойченко

У Миколаєві вандали пошкодили клумби в сквері «Ради Європи»

Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Вночі на Миколаївщині збили три «Шахеди»: доба пройшла без обстрілів

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Головне сьогодні