Росіяни вдарили по Херсон: 8 людей постраждали, зокрема діти

Обстріл Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне

У понеділок, 7 жовтня, після 10:00 російські окупанти завдали авіаудару по Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що росіяни атакували місто чотирма КАБами. Два влучили у прибережній зоні Центрального району, два — у північній частині.

«Попередньо, травми отримали 8 людей, двоє з них — діти 3 і 5 років. Інформація оновлюється», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби, 6 жовтня, під ударами російської армії перебували 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію пʼять людей дістали поранення.