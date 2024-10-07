Росіяни вдарили по Херсон: 8 людей постраждали, зокрема діти
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- Марія Хаміцевич
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13:28, 07 жовтня, 2024
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У понеділок, 7 жовтня, після 10:00 російські окупанти завдали авіаудару по Херсону.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Він зазначив, що росіяни атакували місто чотирма КАБами. Два влучили у прибережній зоні Центрального району, два — у північній частині.
«Попередньо, травми отримали 8 людей, двоє з них — діти 3 і 5 років. Інформація оновлюється», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби, 6 жовтня, під ударами російської армії перебували 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію пʼять людей дістали поранення.
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