Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та житловим квартали на Херсонщині, є поранені

Знак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фото

Минулої доби, 6 жовтня, під ударами російської армії перебували 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію пʼять людей дістали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Зеленівка, Садове, Нововоронцовка, Милове, Зеленівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське та місто Херсон.

Також російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, гаражне приміщення, автобус та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вчора, 6 жовтня, росіяни з артилерії обстріляли два села на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджені три будинки.