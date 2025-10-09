  • четвер

На Одещині після обстрілу горіли будинки та порт: є поранені, 30 тисяч людей залишились без світла

Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС

Вночі, 9 жовтня, російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість дронів збили сили протиповітряної оборони, однак уламки спричинили масштабні пожежі та руйнування.

Як повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, внаслідок атаки загорілися два приватні будинки, адміністративна будівля автозаправної станції та територія портової інфраструктури, де горіли контейнери з рослинною олією, деревні паливні пелети та транспортні засоби. Ще чотири приватні будинки пошкоджено.

Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, усім їм надають медичну допомогу. Через пошкодження енергомереж без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Рятувальники та аварійні служби працюють на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу до цього, 8 жовтня, російські війська здійснили атаку дронами по Одеському району. Внаслідок ударів було пошкоджено будівлі цивільної інфраструктури.

