Росіяни вночі атакували дронами Одещину: пошкоджено будівлі

Наслідки удару по Одесі. Ілюстраційне фото: ДСНС УкраїниНаслідки удару по Одесі. Ілюстраційне фото: ДСНС України

Вночі 8 жовтня російські війська здійснили атаку дронами по Одеському району. Внаслідок ударів пошкоджено будівлі цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вибуховою хвилею вибило скло в адмінбудівлі об’єкта цивільної інфраструктури, а також пошкоджено господарське приміщення. Пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих і загиблих немає.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки. За даними слідства, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. На місці працюють прокурори разом із працівниками поліції та Служби безпеки України.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, уночі 8 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили два безпілотники Shahed.

