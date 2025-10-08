Доба на Миколаївщині: вночі збили два «Шахеди», FPV-дрони атакували Очаківську громаду
- Марія Хаміцевич
7:52, 08 жовтня, 2025
Уночі 8 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили два безпілотники Shahed.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також учора армія Російської Федерації тричі атакувала FPV-дронами Очаківську громаду. За даними ОВА, постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора російські війська дев’ять разів ударили FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини.
