Доба на Миколаївщині: вночі збили два «Шахеди», FPV-дрони атакували Очаківську громаду

Наслідки російського удару по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Уночі 8 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили два безпілотники Shahed.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також учора армія Російської Федерації тричі атакувала FPV-дронами Очаківську громаду. За даними ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора російські війська дев’ять разів ударили FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини.