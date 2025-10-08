  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 14.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.8° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Доба на Миколаївщині: вночі збили два «Шахеди», FPV-дрони атакували Очаківську громаду

Наслідки російського удару по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російського удару по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Уночі 8 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили два безпілотники Shahed.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також учора армія Російської Федерації тричі атакувала FPV-дронами Очаківську громаду. За даними ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора російські війська дев’ять разів ударили FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини.

Останні новини про: Війна в Україні

Латвія продовжить частково закривати небо над кордоном із Білоруссю та РФ
У Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак
Росіяни вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: поранені двоє енергетиків
Реклама

Читайте також:

новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
новини

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: поранені двоє енергетиків
У Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак
Латвія продовжить частково закривати небо над кордоном із Білоруссю та РФ

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси