Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Учора російські війська дев’ять разів ударили FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини.

Про це зранку 7 жовтня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Станом на зараз інформація щодо пошкоджень та постраждалих відсутня», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська також атакували FPV-дронами та обстрілювали з артилерії Очаківську та Куцурубську громади. Через це в одному із сіл були пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також лінія електропередач. Тоді без світла залишилися понад 1900 абонентів.