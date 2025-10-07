Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини
Учора російські війська дев’ять разів ударили FPV-дронами по території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини.
Про це зранку 7 жовтня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
«Станом на зараз інформація щодо пошкоджень та постраждалих відсутня», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за добу до цього російські війська також атакували FPV-дронами та обстрілювали з артилерії Очаківську та Куцурубську громади. Через це в одному із сіл були пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також лінія електропередач. Тоді без світла залишилися понад 1900 абонентів.
