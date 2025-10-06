На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач. Фото: «МикВісті», для ілюстрації

Учора російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду та двічі обстріляли Куцурубську громаду.

Про це зранку 6 жовтня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також лінію електропередач. Через це понад 1900 абонентів тимчасово залишилися без світла. Наразі електропостачання повністю відновили.

Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною сили ППО знищили п'ять російський безпілотник.