На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 06 жовтня, 2025
-
Учора російські війська п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду та двічі обстріляли Куцурубську громаду.
Про це зранку 6 жовтня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також лінію електропередач. Через це понад 1900 абонентів тимчасово залишилися без світла. Наразі електропостачання повністю відновили.
Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною сили ППО знищили п'ять російський безпілотник.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.