Над Миколаївщиною за ніч збили 5 російських «Шахедів» та дронів-імітаторів

5 російських «шахедів» знешкодили на Миколаївщині за ніч. Архівне фото «МикВісті»

У ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною сили ППО знищили та подавили п'ять російський безпілотник типу Shahed та дронів-імітаторів.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

«Уночі в області збито-подавлено п'ять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 4 жовтня, російська армія сім разів FPV-дронами атакувала території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївського району.