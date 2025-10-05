Над Миколаївщиною за ніч збили 5 російських «Шахедів» та дронів-імітаторів
Світлана Іванченко
11:08, 05 жовтня, 2025
У ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною сили ППО знищили та подавили п'ять російський безпілотник типу Shahed та дронів-імітаторів.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
«Уночі в області збито-подавлено п'ять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у суботу, 4 жовтня, російська армія сім разів FPV-дронами атакувала території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївського району.
