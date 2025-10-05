Російські війська 7 разів дронами атакували дві громади Миколаївщини
- Світлана Іванченко
8:00, 05 жовтня, 2025
У суботу, 4 жовтня, російська армія сім разів FPV-дронами атакувала території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївського району.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Уночі 5 жовтня в області тривала бойова робота сил оборони, деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, Впродовж 3 жовтня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
