Російські війська 7 разів дронами атакували дві громади Миколаївщини

РФ дронами 7 разів атакувала Миколаївський район. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У суботу, 4 жовтня, російська армія сім разів FPV-дронами атакувала території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївського району.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Уночі 5 жовтня в області тривала бойова робота сил оборони, деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, Впродовж 3 жовтня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.