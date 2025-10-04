Ворог шість разів атакував FPV-дронами дві громади на Миколаївщині: пошкоджено приватний будинок
Юлія Бойченко
9:00, 04 жовтня, 2025
Впродовж 3 жовтня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Такі дані повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок одного з обстрілів в села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
