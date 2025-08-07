Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Тротуар після виконання робіт «Миколаївводоканалу» вздовж проспекту Героїв України, від «Магелану» до зупинки Мельнична, 7 серпня 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві встановлять новий пішохідний тротуар. Це коштуватиме міському бюджету 16,2 мільйона гривень.

Про оновлення пішохідної зони розповів міський голова Олександр Сєнкевич під час своєї пресконференції за результатами перших пів року роботи 30 липня, пишуть «МикВісті».

Мер пояснив, що тротуар вздовж проспекту Героїв України потребує заміни після роботи комунального підприємства «Миколаївводоканал», яке зараз проводить там заміну трубопроводу.

— Показовим є ремонт тротуару вздовж ПГУ. Ви знаєте, що там водоканал почав заміну частини водопроводу, який був в аварійному стані і постійно «рвався». Звичайно, при проведенні робіт вони зруйнували велику кількість пішохідної зони, тому що так вона була вкладена поверх тієї труби, — сказав Олександр Сєнкевич.

Тротуар вздовж проспекту Героїв України, де «Миколаївводоканал» ще не починав роботи, 7 серпня 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Мер сказав, що з проханням відремонтувати тротуар звернулись самі мешканці мікрорайону Соляні.

— Я отримав ось таку пачку звернень з підписами від людей, оскільки ми об’явили, що не плануємо робити велику кількість пішохідних зон. Тому люди зібралися, написали і вимагають побудувати там цю пішохідну зону, тому що велика кількість людей нею користується, — сказав міський голова.

Протяжність ремонту тротуару вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, скриншот з Google Maps

Наразі Департамент житлово-комунального господарства міської ради вже провів тендер на ремонт тротуару. Вартість робіт складає 16,2 мільйона гривень, свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

— Ми вирішили відповісти на це, провели тендер, навіть зекономили гроші (100 тисяч гривень, відповідно до укладеного договору на ремонт тротуару, — прим.) і найближчим часом плануємо все ж таки відновити там покриття, тому що дуже велика кількість людей переміщується у тому місці, починаючи від Інгульського мосту і закінчуючи Тернівським кільцем, — сказав Олександр Сєнкевич.

У коментарі «МикВісті» депутат міської ради Федір Панченко пояснив, що мешканці мікрорайону Соляні направили звернення з проханням відремонтувати тротуар йому та міському голові.

— Це тротуар уздовж єдиної нашої транспортної артерії через Соляні — основний пішохідний автомобільний маршрут, яким користуються всі жителі. Також уздовж нього розміщені два дитсадки, три ліцеї. Загалом ним користується величезна кількість людей. У деяких кварталах тротуару просто немає, його не існує. Тобто там болото і все. Наприклад, уздовж проспекту Героїв України — земляні навали, — сказав депутат.

Він також пояснив, що це лише частина проєкту ремонту тротуару вздовж проспекту Героїв України. Загальна його вартість складає близько 40 мільйонів гривень.

— Там в проєкті були майданчики, розгалуження в сторони, але в такому вигляді він коштував близько 40 мільйонів гривень, яких зараз не було. Тобто є розроблений проєкт на тротуар із велодоріжкою вздовж усього ПГУ. Але з огляду на те, що грошей у нас дуже обмежена кількість, ми розділили його на черги і насамперед вичавлювали таким чином, щоб за найменші гроші надати найбільший функціонал. Тобто ми реалізовуємо на даний момент тільки тротуарну частину, — пояснив Федір Панченко.

Тротуар після виконання робіт «Миколаївводоканалу» вздовж проспекту Героїв України, від «Магелану» до зупинки Мельнична, 7 серпня 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Зараз, каже він, тротуар робитимуть від торгівельного центру «Магелан» і до Тернівського кільця.

— Тобто практично весь ПГУ ми закриваємо. Зараз ми робимо тільки тротуар, без велодоріжки. Велодоріжка в проєкті виведена в другу чергу, — уточнив депутат.

Роботи почнуться після того, як працівники водоканалу завершать ремонтні роботи, додав Федір Панченко. Водночас, додав він, підприємство не можу самостійно відновити зруйнований тротуар, оскільки «це не їх профільна діяльність».

— Водоканал має стелити плитку рівно в тих місцях, де він робив розриття. Ну і було б дивно настелити якихось шматочків по 30-50 квадратів від водоканалу в різних місцях. Тобто лише там, де були безпосередньо їхні ямки, а навколо залишити старий тротуар. Робити це єдиним полотном набагато краще, ефективніше й економніше, — уточнив Федір Панченко.

Тротуар після виконання робіт «Миколаївводоканалу» вздовж проспекту Героїв України, від «Магелану» до зупинки Мельнична, 7 серпня 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Крім цього, каже він, цьогоріч вздовж проспекту знесуть аварійні дерева, викорчують пні, а також приберуть залишки від рекламних конструкцій — «бетонні основи з потворними залізними арматурами, що стирчать». Цими роботами займатиметься комунальне підприємство «Парки».

— Там ще потрібна ціла купа обмежувачів руху, бо дуже часто цей тротуар недбайливі водії використовували для того, щоб по ньому їздити як по дорозі, до будинку під'їжджати, до магазину, куди захочуть, — сказав Федір Панченко.

Цього року вздовж ПГУ депутат також пообіцяв оновити два дитячі майданчики. На це потрібно до 1 мільйона гривень.

— Там, де сквер, ми плануємо залишити кілька елементів від того вбитого майданчика і поставити там досить великий ігровий комплекс для дітей. А поруч — поменше, для зовсім маленьких. Там ми хочемо поставити великий кораблик, за який, до речі, проводили голосування в групах району. Мами самі голосували й обирали який саме вони хочуть, — сказав депутат.

Нагадаємо, у Миколаєві водіям заборонили робити поворот направо за зупинкою по проспекту Героїв України, що розташована біля в'їзду в торговий центр «Магелан».