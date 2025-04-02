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У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»

Торговий центрТорговий центр «Магелан» у Миколаєві. Скриншот: Google maps

У Миколаєві водіям заборонили робити поворот направо за зупинкою по проспекту Героїв України, що розташована біля в'їзду в торговий центр «Магелан».  

Як повідомляє Миколаївська міська рада, відповідне рішення ухвалив виконком.

Зазначається, що з 3 квітня, за зупинкою на проспектів Героїв України, 13, встановлять дорожній знак 4.1 «Рух прямо». Також комунальні служби змонтують огородження, аби закрити проїзд.

«Це зроблять для безпеки миколаївців. Оскільки останнім часом на вказаній ділянці проспекту Героїв України сталася низка ДТП, деякі з них призвели до травмування людей. Тож просимо водіїв врахувати ці зміни, а також бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху», — пояснили у міськраді.

У Миколаєві заборонили правий поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан». Ілюстрація: Миколаївська міська радаУ Миколаєві заборонили поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан». Ілюстрація: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві почали наносити нову розмітку у вигляді жовтої сітки на перехрестях, щоб зменшити затори й уникнути скупчення машин. Перша така розмітка вже з’явилась на перехресті вулиць Садова та Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська).

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