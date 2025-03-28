На дорогах Миколаєва з'явилася жовта «вафельна» розмітка: що це означає

Розмітка на перехресті вулиць Садова та Марка Кропивницького. Фото"МикВісті"

У Миколаєві почали наносити нову розмітку у вигляді жовтої сітки на перехрестях, щоб зменшити затори й уникнути скупчення машин.

Перша така розмітка вже з’явилась на перехресті вулиць Садова та Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська).

Зазначимо, що жовта дорожня розмітка у вигляді квадратів була введена після змін у правилах дорожнього руху в 2021 році. За правилами, водіям заборонено заїжджати на цю розмітку, якщо на перехресті вже є затор. Також не можна зупинятися на сітці, якщо немає можливості завершити проїзд до зміни сигналу світлофора.

У Миколаєві тільки почали наносити відповідну розмітку. Роботи виконують майстри комунального підприємства «Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство».

У коментарі «МикВісті» на підприємстві повідомили, що роботи проводяться за приписом поліції та розпорядженням міського голови Олександра Сенкевича. Після того, як фахівці закінчать роботи по вулиці Садовій, розмітку почнуть наносити на Херсонському кільці. Де ще має з’явитися розмітка на підприємстві не можуть сказати точно, адже проєкти мають узгодити з патрульною поліцією.

Нагадаємо, що в мерії Миколаєва пояснили, чому на дорогах не тримається розмітка. Там зазначили, що дорожня розмітка тримається на асфальті погано через те, що дороги нерівні та місцями мають ями та тріщини.