До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Шкільне харчування в Миколаєві, фото «МикВісті»

Для їдалень у школах Миколаєва придбають теплові шафи, які дозволять подавати учням гарячу приготовлену їжу.

Про це «МикВісті» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, коментуючи результати перевірок харчування.

— Зараз купуємо підігрівні шафи, щоб подавати гарячу їжу. Також плануємо перейти на формат субпідряду: у школах, де немає столових, не возити страви з інших шкіл, а замовляти кейтеринг — укладати договори на приготування їжі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Наразі Управління освіти міської ради оголосило тендер на придбання таких теплових шаф для 20 шкіл, свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі складає 3,4 мільйона гривень. Підрядник повинен буде доставити 7 двосекційних та 15 односекційних теплових шаф до 25 грудня 2025 року.

Їх мають встановити у наступних навчальних закладах: гімназіях №4, 11, 13, 25, 29, 31, 32, 35, 39 та 47, ліцеях №8, 9, 22, 34, 40, 41, 51, 58, а також ліцеї імені Александрова та ліцеї «Академія дитячої творчості».

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 18 листопада.

Нагадаємо, Миколаїв готує оновлення системи шкільного харчування: комунальне підприємство залучатиме субпідрядників для кейтерингу в школах без кухонь.

Скарги на харчування у школах Миколаєва

Нагадаємо, раніше батьки учнів миколаївських шкіл публікували у соцмережах скарги на безкоштовне харчування — говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна. Після цього ситуацію перевіряли як комунальне підприємство, так і Держпродспоживслужба, яка повідомила, що офіційних скарг не отримувала.

Цього року всі учні з 1 по 11 клас отримують безкоштовні обіди — витрати покривають держава та міський бюджет.

Після звернень батьків Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надіслало запит до управління освіти. У відповідь міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Представництво Уповноваженого заявило, що контролюватиме, як місто усуває недоліки. Раніше влада також повідомляла, що розглядає встановлення камер у шкільних їдальнях.