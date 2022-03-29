Во вторник, 29 марта, Президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаеву, который произошел утром и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны.

Об этом пишут НикВести.

— Сегодня утром российские ракеты ударили по одну из наших южных городов — Николаеву, городу корабелов, абсолютно мирному городу. Городу, который мечтал только об одном — вернуть себе славу центра кораблестроения на Черном море. […] Никаких воинственных мечтаний у николаевцев не было. Они не представляли никакой угрозы для России. Но и оны, как и все другие украинцы, поверьте мне, стали мишенью для российских войск, для ракет, авиабомб, реактивной артиллерии, минометов, — сказал Владимир Зеленский.

Президент считает, что Дания может взять шефство над Николаев после окончания войны России против Украины.

— Зная ваш потенциал, вашу творческую, экономическую мощь, я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов. После войны. Конечно, после войны. Николаев — город корабелов, может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.