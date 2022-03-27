По состоянию на 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области уже неделю нет воды и электричества, в здание администрации заняли российские оккупанты.

Об этом редакции НикВести сообщил житель Снигиревки.

Он также сообщил, что российские военные грабят магазины, а гуманитарная помощь в город не поступает.

— Уже больше недели нет света, воды и, соответственно, связи. То, что пишут про какие-то солнечные панели и что от них заряжаются – бред. Если кто-то и выходит на связь, то для этого надо эту связь поймать: подняться куда-то. Очень большое количество людей после 19 числа на связь не выходили. Магазины разграблены русскими, а то, что не забрали они, украли мародеры. Гуманитарку никто никакую не привозил, – сообщил местный житель.

По его словам, ночью в Снигиревке были обстрелы, однако о пострадавших или убитых информации никакой нет.

— Писали, что орков нет. Тоже бред. Ночью были обстрелы. Периодически они ходят по домам. Раздают свою гуманитарку, чтоб видео поснимать, как в Херсоне было. В Новопетровке ситуация ещё хуже. Оттуда никто и не выходил. Закончилось абсолютно все. Дети пьют грязную воду!, – рассказал он.

Житель Снигиревки добавил, что горожан эвакуируют обычные люди, в частности, за 27 марта из города вывезли 50 человек.

— Уже три дня идёт эвакуация. Власть не имеет к ней никакого отношения. Все это делают обычные люди, которые оттуда успели уехать. Сегодня эвакуировали 50 человек на Баштанку. И отвезли в город помощь – еда, вода, лекарства. Россияне есть в Снигиревке. Может, не в таком количестве, но есть. Насколько мне известно, занята администрация. И они спокойно разъезжают по городу, – рассказал он.

Напомним, губернатор Николаевщины Виталий Ким сообщил, что по состоянию на утро 26 марта на блокпостах в Снигиревке нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге.

После чего местный волонтер рассказал о ситуации в Снигиревке: по состоянию на 27 марта в городе практически отсутствует связь, российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.