В Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.

Об этом он сказал в своем видеообращении к местным жителям по состоянию на 22:30 25 февраля.

— Обстреливают военную инфраструктуру, аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ. Ещё определяем в сторону Октябрьского. Касаемо обстрелов –вероятность такая есть. Наша область стоит в воздушной тревоге. Я думаю, что сейчас серия обстрелов и ночной будет обстрел, – сказал Виталий Ким.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.