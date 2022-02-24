Бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Об этом информирует ГПСУ.

По официальным данным, ряд военнослужащих получили ранения. Сопротивление продолжается по всем направлениям наступления оккупанта.

— В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям. Также движение колонн произошло через пункт пропуска «Бударки» в Харьковской области и на направлении пункта пропуска «Меловое» в Луганской области. Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей, — передает пограничная служба.

Сегодня утром Россия начала обстреливать украинские города, Путин объявил о начале военной операции против нашей страны.