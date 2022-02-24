Жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.

По данным Telegram-канала Инсайдер UA со ссылкой на пограничников, с 5 часов российские Грады бьют вдоль всей границы Украины — от Луганска до Житомира.

В Харькове взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Также жители утверждают, что слышат звуки самолетов.

11:20

В Службе безопасности Украины в Николаевской области призвали не запускать квадракоптеры, дроны, беспилотные летательные аппараты, поскольку к ним будет применена военная техника.

Кроме того, просят информировать правоохранителей в случае:

прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

выявление подозрительных предметов или средств поражения;

получение информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

—В случае получения такой информации просим сообщить в Управление СБУ в Николаевской области по номеру круглосуточной горячей линии (0512) 49-03-22 или электронным письмом по адресу: usbu_myk@ssu.gov.ua. Задача агрессора — посеять панику, наша — сохранять спокойствие и не поддаваться любым провокациям, — отметили в СБУ.

11:10

В Николаеве руководителям организаций, учреждений и предприятий поручили обеспечить круглосуточный доступ к защитным сооружениям.

Список укрытий и бомбоубежищ по ссылке.

11:00

Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону вместе с ВСУ.

К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.

10:45

В полиции Черкасской области сообщили, что 24 февраля около 08:30 в центральную часть города Уманьпопал снаряд. Погиб 39-летний житель города. В Уманскую городскую больницу обратились 5 человек с телесными повреждениями, степень тяжести устанавливается.

10:40

В Министерстве здравоохранения сообщают, что медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся. В настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение.

В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и так далее. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

Также сообщается, что все больницы снабжены автономными источниками питания.

Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.

10:00

В Херсонской области украинские военные ведут бой с российскими захватчиками. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов Отмечается, что сейчас известно о трех погибших пограничниках, есть раненые.

9:40

Город Счастье в Луганской области отбили, противник понес потери. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов, сообщили в Центре стретегических коммуникация и информбезопасности.

Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущербармии России. Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что в зоне ООС сбили 5 российских военных самолетов и 2 вертолета, уничтожили два танка и несколько грузовиков армии РФ.

9:30

Сессию Николаевского городского совета, назначенную на сегодня, отменили по причинам безопасности. Сообщил источник НикВести в УСБУ в Николаевской области.

9:25

Чиновникам и депутатам местных советов в Николаевской области начали приходить смс-сообщения с российского номера. Им пердлагают поддержать «новый порядок» в обмен на сохранение должности и неприкосновенность имущества.

9:20

Губернатор Виталий Ким сообщил, что в Очакове 4 человека тяжелых госпитализированных в ЦРБ. Пятый госпитализированный скончался. Еще 10 пострадавших. Развернут военный госпиталь. Визуально видны еще три неподвижных человека. Возможно, погибшие.

9:00

Бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами. По официальным данным, ряд военнослужащих получили ранения. Сопротивление продолжается по всем направлениям наступления оккупанта.

8:51

Появилась информация, что горит военный порт в Очакове.

8:41

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с международными партнерами о санкциях протиф РФ и оборонной помощи Украине. Он отметил, что общался с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Британии Борисом Джонсоном.

8:40

Пограничники докладывают, что из оккупированного Крыма в сторону Херсонской области выдвинулась российская бронетехника.

8:27

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет, вся полиция Николаевской области поднята по тревоге и уже в полной боевой готовности.

­— Уважаемые жители Николаева! Сейчас то время, когда все мы должны действовать слаженно и холодно. Паника только навредит. Вся полиция Николаевской области поднята по тревоге и уже в полной боевой готовности. Мы знаем, как действовать, и будем делать все, чтобы вас защитить. Сейчас в регионе проходят обстрелы отдельных локации, это не жилищные массивы. Самое главное – это эффективное взаимодействие всех ветвей власти и силовых ведомств, и оно у нас есть, чтобы эффективно принимать решения, которые помогут защитить наш регион, наши границы и вас, — отметил Сергей Шайхет.

8:08

Геншаб ВСУ докладывает, что российская авиация несет потери в Луганской области — сбиты 5 самолетов и вертолет.

8:06

В ночь на 24 февраля по всем районам Николаева был слышен грохот и взрывы. Сообщается об авиаударе на аэродром в Кульбакино.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.