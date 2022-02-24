Глава Николаевской областной государственной администрации сообщил о возможном прорыве российских военных на территорию области.

Такую информацию он озвучил в своем видеообращении о текущей ситуации в стране, пишут НикВести.

Он также рассказал, что мост в Мешково-Погорелово перекрыт, а на центральных дорогах планируется отключить освещение – это необходимо для того, чтобы вражеские самолеты не смогли ориентироваться.

— По состоянию на 20:15 идет бой на мосту в Антоновке Херсонской области. Есть возможность прорыва в Николаевскую область. Сегодня ночью могут выключить свет по центральным дорогам для того, чтобы не ориентировались самолеты. Переграждено мост в Мешково-Погорелово, поэтому планируйте свои поездки в объезд. Ситуация напряженная, но мы работаем, дежурим, – сказал Виталий Ким.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

На данный момент в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе.

Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.