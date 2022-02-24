В Николаеве руководителям организаций, учреждений и предприятий поручили обеспечить круглосуточный доступ к защитным сооружениям.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

«В связи с введением на территории Украины военного положения первый заместитель городского головы поручил руководителям предприятий, учреждений и организаций принять меры по круглосуточному беспрепятственному доступу граждан города к защитным сооружениям гражданской защиты (подвальным помещениям)», — говорится в сообщении.

Список укрытий и бомбоубежищ по ссылке.

Что произошло?

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